Morville-sur-Andelle

Week-end Marche Afghane

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Offrez-vous deux jours pour souffler vraiment respirer.

Partez à la découverte de la marche afghane, une technique de marche rythmée sur le souffle qui transforme chaque pas en méditation, en mouvement fluide. Concrète, accessible, puissante.

Un week-end pour revenir à soi, à son corps, à son rythme. Pour repartir plus léger·e, ancré·e, vivant·e. .

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie

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English : Week-end Marche Afghane

L’événement Week-end Marche Afghane Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray