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Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc

Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc

Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 142 Rue Demay

Ville : 45650 Saint-Jean-le-Blanc

Département : Loiret

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Jean-le-Blanc

Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc

142 Rue Demay Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Set Electro dans le parc du château de St-Jean-Le-Blanc
Set Electro dans le parc du château de St-Jean-Le-Blanc
Entrée libre et gratuite
De 19h à 1h
Annulation de l’événement en cas de conditions météorologiques défavorables   .

142 Rue Demay Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 66 39 61 

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English :

Electro Set in the Park of the Château de St-Jean-Le-Blanc

L’événement Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par ADRT45

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