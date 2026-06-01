Saint-Jean-le-Blanc

Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc

142 Rue Demay Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Set Electro dans le parc du château de St-Jean-Le-Blanc

Set Electro dans le parc du château de St-Jean-Le-Blanc

Entrée libre et gratuite

De 19h à 1h

Annulation de l’événement en cas de conditions météorologiques défavorables .

142 Rue Demay Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 66 39 61

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English :

Electro Set in the Park of the Château de St-Jean-Le-Blanc

L’événement Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par ADRT45