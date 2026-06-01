Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc
Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc vendredi 26 juin 2026.
Saint-Jean-le-Blanc
Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc
142 Rue Demay Saint-Jean-le-Blanc Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Set Electro dans le parc du château de St-Jean-Le-Blanc
Set Electro dans le parc du château de St-Jean-Le-Blanc
Entrée libre et gratuite
De 19h à 1h
Annulation de l’événement en cas de conditions météorologiques défavorables .
142 Rue Demay Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 66 39 61
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English :
Electro Set in the Park of the Château de St-Jean-Le-Blanc
L’événement Set Electro au château de St-Jean-Le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par ADRT45
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