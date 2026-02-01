SETH fait sa première à La Machine le 27 février prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Pour cette inauguration, nous avons fait le choix de célébrer ceux qui font vibrer nos nuits toute l’année. Une programmation 100% locale.

Parce que la capitale a l’énergie, le talent et la vibe qu’on défend depuis le début.Pas besoin d’aller chercher ailleurs ce qu’on a de meilleur ici.

Paris sait faire la fête.

Nous sommes là pour le prouver.

LINE-UP :

CARIVEN

Écouter / voir

EY.RAH

Écouter / voir

KUSS

Écouter / voir

LITOSHKA

Écouter / voir

Le 27 février, SETH franchit les portes du mythique bunker de Pigalle : La Machine du Moulin Rouge.

Le vendredi 27 février 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 15 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/seth/ https://fb.me/e/7u0JUsLOQ https://fb.me/e/7u0JUsLOQ



