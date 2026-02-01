SETH fait sa première à La Machine le 27 février prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris
SETH fait sa première à La Machine le 27 février prochain ! La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 27 février 2026.
Pour cette inauguration, nous avons fait le choix de célébrer ceux qui font vibrer nos nuits toute l’année. Une programmation 100% locale.
Parce que la capitale a l’énergie, le talent et la vibe qu’on défend depuis le début.Pas besoin d’aller chercher ailleurs ce qu’on a de meilleur ici.
Paris sait faire la fête.
Nous sommes là pour le prouver.
LINE-UP :
CARIVEN
EY.RAH
KUSS
LITOSHKA
Le 27 février, SETH franchit les portes du mythique bunker de Pigalle : La Machine du Moulin Rouge.
Le vendredi 27 février 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 15 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/seth/ https://fb.me/e/7u0JUsLOQ https://fb.me/e/7u0JUsLOQ
