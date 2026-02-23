Seul en scène Morceaux de vie à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Seul en scène Morceaux de vie à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avec Jérôme Rousselet.

Le comédien raconte le monde paysan sans passéisme ni nostalgie mais avec humour, drôlerie et surtout beaucoup d’amour pour ce monde en vois d’extinction… ou pas…

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Seul en scène Morceaux de vie à l’Escarbille

L’événement Seul en scène Morceaux de vie à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche