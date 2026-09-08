Informations pratiques

Fred est

podologue et nous transporte dans un univers intime et fantaisiste. Il nous

livre l’expérience touchante de son chemin de vie, un message personnel et un

hymne à l’amour qui invite à la tolérance et à l’acceptation des différences.

Sous le regard

et la complicité de sa bonne fée Dalida, Fred nous dévoile le secret de ses

rencontres et revisite les classiques de son idole liés aux étapes de son

incroyable aventure humaine.

Ce seul en

scène autobiographique, c’est un théâtre où les identités s’effondrent dans un

éclat de rire, en robe à paillettes.

Le spectacle Seul en scène musical « Fini la comédie ! Mes confidences à Dalida » est un hymne à l’amour qui invite à la tolérance et à l’acceptation des différences sous le regard et la complicité de Dalida.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 18h00 à 19h10

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T22:10:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T19:10:00+02:00



+33684081907 dantoine92@gmail.com https://www.facebook.com/share/1FeAsg543o https://www.facebook.com/share/1FeAsg543o



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