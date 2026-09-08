Seul en scène musical : « Fini la comédie ! Mes confidences à Dalida »
dimanche 11 octobre 2026
Informations pratiques
Fred est
podologue et nous transporte dans un univers intime et fantaisiste. Il nous
livre l’expérience touchante de son chemin de vie, un message personnel et un
hymne à l’amour qui invite à la tolérance et à l’acceptation des différences.
Sous le regard
et la complicité de sa bonne fée Dalida, Fred nous dévoile le secret de ses
rencontres et revisite les classiques de son idole liés aux étapes de son
incroyable aventure humaine.
Ce seul en
scène autobiographique, c’est un théâtre où les identités s’effondrent dans un
éclat de rire, en robe à paillettes.
Le spectacle Seul en scène musical « Fini la comédie ! Mes confidences à Dalida » est un hymne à l’amour qui invite à la tolérance et à l’acceptation des différences sous le regard et la complicité de Dalida.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 18h00 à 19h10
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T22:10:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T19:10:00+02:00
+33684081907 dantoine92@gmail.com https://www.facebook.com/share/1FeAsg543o https://www.facebook.com/share/1FeAsg543o