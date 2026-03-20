Seul en scène Sortie de résidence J’aime cuisiner

Salle des fêtes AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Sortie de résidence* d’une nouvelle création de la Diagonale*

J’aime cuisiner est un seule-en-scène en cours de création avec Laurence Laburthe.Une cuisine, un livre de recettes de 1932, et une femme qui dresse le couvert. Derrière le sourire de la parfaite ménagère, les anecdotes familiales révèlent une mémoire plus trouble.

Ce projet explore la mécanique de la transmission. Comment transmet-on, en même temps qu’une recette de famille, les préjugés et les blessures qui nous ont façonnés ?

*Une sortie de résidence est une étape de travail ouverte au public permettant aux artistes de présenter un état provisoire de leur création afin d’en tester la réception avant la forme finale.

Sur participation libre. Boissons locales sur place.

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Salle des fêtes AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

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English :

La Diagonale’s new creation leaves residency* J’aime cuisiner is a one-woman show in progress with Laurence Laburthe

A kitchen, a recipe book from 1932, and a woman setting the table. Behind the smile of the perfect housewife, family anecdotes reveal a murkier memory.

This project explores the mechanics of transmission. How do we pass on, along with a family recipe, the prejudices and wounds that have shaped us?

*A sortie de résidence is a stage of work open to the public, allowing artists to present a provisional version of their creation, in order to test its reception before its final form.

Free participation. Local drinks on site.

L’événement Seul en scène Sortie de résidence J’aime cuisiner Aucun a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65