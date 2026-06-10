Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves Val-de-Scie samedi 29 août 2026.

Val-de-Scie

Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves

Sévis Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Au programme soirée musicale et exposition d’art de l’association.

Informations pratiques à venir… .

Sévis Val-de-Scie 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 28 83 74 34 patrice.auyray@nordnet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves

L’événement Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux