Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves Val-de-Scie
Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves Val-de-Scie samedi 29 août 2026.
Val-de-Scie
Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves
Sévis Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Au programme soirée musicale et exposition d’art de l’association.
Informations pratiques à venir… .
Sévis Val-de-Scie 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 28 83 74 34 patrice.auyray@nordnet.fr
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English : Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves
L’événement Sévis Soirée des 80 ans de l’Association Amicale des Anciens Elèves Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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