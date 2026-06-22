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Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie

Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie samedi 22 août 2026.

Lieu
Maison des Associations Passe Temps
Adresse
Auffay
Ville
76720 Val-de-Scie
Département
Seine-Maritime
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Val-de-Scie

Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Expression libre et partage culturel. Groupe pluridisciplinaire.
Prochaine soirée le 22 Août à 20h

A partir de 20h rencontre conviviale pour présenter au groupe ce que l’on a envie de partager

Un livre ou un film
Des photos de voyage (vidéo-projecteur et ordinateur disponible sur réservation)
Chanson et /ou musique
Théâtre ou poésie
Stylisme ou cosplay

€ la soirée ou 20€ l’année.
Kitchenette équipée pour pique-niquer.

Renseignements au 06 19 01 24 10 inscription obligatoire.   .

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10  passetempsauffay@hotmail.fr

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English : Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps

L’événement Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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