Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie
Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie samedi 22 août 2026.
Val-de-Scie
Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps
Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Expression libre et partage culturel. Groupe pluridisciplinaire.
Prochaine soirée le 22 Août à 20h
A partir de 20h rencontre conviviale pour présenter au groupe ce que l’on a envie de partager
Un livre ou un film
Des photos de voyage (vidéo-projecteur et ordinateur disponible sur réservation)
Chanson et /ou musique
Théâtre ou poésie
Stylisme ou cosplay
€ la soirée ou 20€ l’année.
Kitchenette équipée pour pique-niquer.
Renseignements au 06 19 01 24 10 inscription obligatoire. .
Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10 passetempsauffay@hotmail.fr
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English : Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps
L’événement Soirée expression libre et partage culturel Association Passe Temps Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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