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SEVRE EN SCENE / LA SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS Tiffauges

SEVRE EN SCENE / LA SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS Tiffauges mardi 28 juillet 2026.

Ville : 85130 Tiffauges

Département : Vendée

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Tiffauges

SEVRE EN SCENE / LA SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS

Tiffauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :
2026-07-28

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Tiffauges 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 10 30  culture@paysdemortagne.fr

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English :

L’événement SEVRE EN SCENE / LA SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS Tiffauges a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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