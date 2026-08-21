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AGENDA · Valras-Plage

SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF Valras-Plage

samedi 14 novembre 2026 · Valras-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Adresse
boulevard du Commandant l'Herminier
Ville
34350 Valras-Plage
Département
Hérault
Tarif
25 25 25

Valras-Plage

SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF

boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Avec humour et sensibilité, Bérengère Krief questionne notre rapport au désir et à la sexualité.
Bérengère Krief questionne avec humour notre rapport à la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.   .

boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33  christel.fabre@ville-valrasplage.fr

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English : SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF

With humor and sensitivity, Bérengère Krief explores our relationship with desire and sexuality.

L’événement SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF Valras-Plage a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34

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