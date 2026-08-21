SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF Valras-Plage
samedi 14 novembre 2026 · Valras-Plage
Informations pratiques
Valras-Plage
SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF
boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Avec humour et sensibilité, Bérengère Krief questionne notre rapport au désir et à la sexualité.
Bérengère Krief questionne avec humour notre rapport à la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase. .
boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33 christel.fabre@ville-valrasplage.fr
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English : SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF
With humor and sensitivity, Bérengère Krief explores our relationship with desire and sexuality.
L’événement SEXE DE BÉRENGÈRE KRIEF Valras-Plage a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34
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