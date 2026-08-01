Sextet de jazz avec l’atelier MAA Dumbéa
samedi 26 septembre 2026 · Dumbéa
Informations pratiques
Dumbéa
Sextet de jazz avec l’atelier MAA
110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Vivez une expérience musicale unique à Dumbéa ! Le Sextet de jazz avec l’atelier MAA vous propose un concert de jazz et blues mémorable. Un rendez-vous de divertissement à ne pas manquer pour les passionnés de musique.
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110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 83.51.57 empreintes.art.culture@gmail.com
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English :
Enjoy a unique musical experience in Dumbéa! The Jazz Sextet, in collaboration with the MAA Workshop, presents a memorable jazz and blues concert. An entertainment event that music lovers won’t want to miss.
L’événement Sextet de jazz avec l’atelier MAA Dumbéa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie