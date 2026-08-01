UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dumbéa

Sextet de jazz avec l’atelier MAA Dumbéa

samedi 26 septembre 2026 · Dumbéa

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
110 boulevard Joseph Wamytan
Ville
98835 Dumbéa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Dumbéa

Sextet de jazz avec l’atelier MAA

110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Vivez une expérience musicale unique à Dumbéa ! Le Sextet de jazz avec l’atelier MAA vous propose un concert de jazz et blues mémorable. Un rendez-vous de divertissement à ne pas manquer pour les passionnés de musique.
  .

110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 83.51.57  empreintes.art.culture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a unique musical experience in Dumbéa! The Jazz Sextet, in collaboration with the MAA Workshop, presents a memorable jazz and blues concert. An entertainment event that music lovers won’t want to miss.

L’événement Sextet de jazz avec l’atelier MAA Dumbéa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

À voir aussi à Dumbéa (Nouvelle-Calédonie)