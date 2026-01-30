Informations pratiques

Blodelsheim

S’Ganza Fascht 2e week-end

Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-28 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

L’emblème de Blodelsheim étant l’oie (d’Ganz), la fête du village s’appelle ainsi !

– Vendredi after work de la moisson, sur le site de l’entreprise Sauter.

– Samedi marche gourmande des Verruckti, parcours de 8km dans le village (en partenariat avec les restaurant chez Pierre), Départs échelonnés de 17h30 à 19h

Tarif 40€ / personne avec alcool, 25€ / personne sans alcool. Sur inscription Attention, places limitées. Réservation lesverruckti@gmail.com

– Dimanche déjeuner dansant (en partenariat avec les restaurant chez Pierre) sur les airs entrainants des Melody Boy’s qui animeront la salle jusqu’au soir.

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront profiter des stands de boissons alcoolisées ou non et de petite restauration, des animations diverses pour petits et grands…

A partir de 19h, participez au Diner dansant. A 22h, grand feu d’artifice de clôture. .

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 54

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English :

L’événement S’Ganza Fascht 2e week-end Blodelsheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach