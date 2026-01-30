S’Ganza Fascht 2e week-end Blodelsheim
vendredi 28 août 2026 · Blodelsheim
Informations pratiques
Blodelsheim
S’Ganza Fascht 2e week-end
Blodelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-28 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
L’emblème de Blodelsheim étant l’oie (d’Ganz), la fête du village s’appelle ainsi !
– Vendredi after work de la moisson, sur le site de l’entreprise Sauter.
– Samedi marche gourmande des Verruckti, parcours de 8km dans le village (en partenariat avec les restaurant chez Pierre), Départs échelonnés de 17h30 à 19h
Tarif 40€ / personne avec alcool, 25€ / personne sans alcool. Sur inscription Attention, places limitées. Réservation lesverruckti@gmail.com
– Dimanche déjeuner dansant (en partenariat avec les restaurant chez Pierre) sur les airs entrainants des Melody Boy’s qui animeront la salle jusqu’au soir.
Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront profiter des stands de boissons alcoolisées ou non et de petite restauration, des animations diverses pour petits et grands…
A partir de 19h, participez au Diner dansant. A 22h, grand feu d’artifice de clôture. .
Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 54
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English :
L’événement S’Ganza Fascht 2e week-end Blodelsheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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