Shagong Trio : Taama, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles
Informations pratiques
Shagong Trio : Taama Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Le conte musical Taama, interprété par le trio Shagong embarque le public pour un voyage vers d’autres mondes.
Ode à la nature, et à l’ouverture culturelle, cette histoire des peuples se veut une fable humaniste pour danser et rêver au son des musiques du monde.
Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Laissez-vous embarquer pour cette ode à la nature, véritable voyage au son des musiques du monde.
Shagong Trio
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