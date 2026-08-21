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Shagong Trio : Taama, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles

Shagong Trio : Taama, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Municipale de Bègles
Adresse
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Shagong Trio : Taama Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Le conte musical Taama, interprété par le trio Shagong embarque le public pour un voyage vers d’autres mondes.
Ode à la nature, et à l’ouverture culturelle, cette histoire des peuples se veut une fable humaniste pour danser et rêver au son des musiques du monde.

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Laissez-vous embarquer pour cette ode à la nature, véritable voyage au son des musiques du monde.

Shagong Trio

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