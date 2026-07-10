Informations pratiques

Homécourt

Shaka Trail

Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Shaka Trail organisée par l’association Home’ Court et la ville d’Homécourt.

12 km et 18 km, marche de 12 km, courses enfants (Trail Kids) et cani-cross.

Inscription en ligneTout public

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Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30

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English :

Shaka Trail, organized by the Home’ Court Association and the town of Homécourt.

12 km and 18 km races, a 12 km walk, kids’ races (Trail Kids), and canicross.

Online registration

L’événement Shaka Trail Homécourt a été mis à jour le 2026-07-10 par MILTOL