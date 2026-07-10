Shaka Trail Homécourt
dimanche 20 septembre 2026 · Homécourt
Informations pratiques
Homécourt
Shaka Trail
Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Shaka Trail organisée par l’association Home’ Court et la ville d’Homécourt.
12 km et 18 km, marche de 12 km, courses enfants (Trail Kids) et cani-cross.
Inscription en ligneTout public
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Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30
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English :
Shaka Trail, organized by the Home’ Court Association and the town of Homécourt.
12 km and 18 km races, a 12 km walk, kids’ races (Trail Kids), and canicross.
Online registration
L’événement Shaka Trail Homécourt a été mis à jour le 2026-07-10 par MILTOL