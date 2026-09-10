Shake Them All en concert, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Informations pratiques

Shake Them All en concert Samedi 12 septembre, 20h00 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

8€ Tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:15:00+02:00

Profitant d’une période un peu trouble d’énorme bazar pandémique…, ce jeune groupe de vieux s’est confiné secrètement pour monter un répertoire énergique et old school dans la région de Nantes. Nourris aux Clash, Members et autres groupes anglais des années 80, leurs textes sont des tranches de vie, des constats alarmants sur une planète qui part en cacahuète…

Oscillants entre punk-rock et culture caribéenne, leurs compositions pourraient tantôt rappeler Police, ou The Specials.

Avec Jidé Jouannic, Michel Pinault et Fréddo Bellayer.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}]

Oscillants entre punk-rock et culture caribéenne, les compositions du groupe nantais pourraient tantôt rappeler Police, ou The Specials. concert punk