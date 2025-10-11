SHARON SHANNON – LE SEMAPHORE – TREBEURDEN Trebeuden

SHARON SHANNON Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE TREBEURDEN PRÉSENTE : SHARON SHANNONAccordéoniste virtuose, Sharon Shannon est considérée comme une figure incontournable de la musique irlandaise, qualifiée de « trésor national » par le Président Michael D. Higgins lui-même. Riche d’une vingtaine d’albums (studio et live) en quarante ans, sa carrière l’a amenée à se produire à travers le monde et à croiser la route de nombreux musiciens, des Chieftains aux Waterboys, de Shane Mac Gowan et Sinéad O’Connor ou encore Bono… Blues, country, reggae, musiques bretonne, argentine, africaine ou encore japonaise, Sharon s’aventure avec chacun de ses enregistrements vers d’autres rives musicales.

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 Trebeuden 22