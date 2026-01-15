Shauli Einav & Bob Sneider en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Deux grandes voix de la scène jazz internationale se retrouvent à Paris, Shauli Einav et Bob Sneider, pour un concert exceptionnel en quartet, marquant le retour de Bob Sneider à Paris après de nombreuses années.
Leur histoire commence il y a près de vingt ans à la prestigieuse Eastman School of Music, où Bob Sneider était le mentor de Shauli Einav. Aujourd’hui, ils se trouvent égaux : deux artistes façonnés par de riches carrières internationales et un langage musical commun, ancré dans le swing, le lyrisme et l’écoute profonde.
Bob Sneider est un guitariste, compositeur et professeur emblématique de l’Eastman School of Music, qui a longuement tourné avec Chuck Mangione et collaboré avec des artistes tels que Nat Adderley, Joey DeFrancesco, Chris Potter, Jon Faddis, Eric Alexander, Gary Versace, Pat Bianchi, Joe Locke, entre autres.
Basé au Luxembourg, Shauli Einav est un saxophoniste et directeur artistique de renommée internationale, reconnu pour son son expressif et ses projets transfrontaliers en Europe et aux États-Unis.
Shauli Einav : saxophone tenor & soprano
Bob Sneider : guitare
Viktor Nyberg : basse
Pierre-Eden Gilbaud : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Le mercredi 04 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
