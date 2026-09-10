Shéhérazade – Votre imaginaire lui sauvera la vie, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Shéhérazade – Votre imaginaire lui sauvera la vie 20 – 23 octobre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif pour le spectacle : 9,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T15:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T10:30:00+02:00 – 2026-10-23T11:30:00+02:00

Chaque jour, le sultan Shahriar fait exécuter ses épouses après une seule nuit de noces. Lorsqu’il se marie avec Shéhérazade, celle-ci trouve un stratagème : raconterchaque nuit une nouvelle histoire ! Le Sultan captivé, lui laissera ainsi la vie sauve.

Mais à force d’histoires, Shéhérazade se trouve à court d’imagination, et elle aura besoin de soutien. C’est là que les spectateurs et spectatrices vont pouvoir intervenir, car à partir de leurs propositions, Shéhérazade pourra inventer de nouvelles histoires inédites, et ainsi tenter de sauver sa vie.

À partir de 6 ans | Durée : 55min

Compagnie : La Fabrique à Impros

Auteur.ice : La Fabrique à Impros

Mise en scène : La Fabrique à Impros

Comédienn.es : Marion Guérin & Kevin Gueguen

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]

L’imaginaire du public aidera Shéhérazade à sauver sa vie Jeune public à partir de 5 ans