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Shéhérazade – Votre imaginaire lui sauvera la vie, Théâtre du Cyclope, Nantes

mardi 20 octobre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes

Shéhérazade – Votre imaginaire lui sauvera la vie, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Théâtre du Cyclope
Adresse
82 rue du Maréchal Joffre, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif pour le spectacle : 9,50€

Shéhérazade – Votre imaginaire lui sauvera la vie 20 – 23 octobre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif pour le spectacle : 9,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T15:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T10:30:00+02:00 – 2026-10-23T11:30:00+02:00

Chaque jour, le sultan Shahriar fait exécuter ses épouses après une seule nuit de noces. Lorsqu’il se marie avec Shéhérazade, celle-ci trouve un stratagème : raconterchaque nuit une nouvelle histoire ! Le Sultan captivé, lui laissera ainsi la vie sauve.
Mais à force d’histoires, Shéhérazade se trouve à court d’imagination, et elle aura besoin de soutien. C’est là que les spectateurs et spectatrices vont pouvoir intervenir, car à partir de leurs propositions, Shéhérazade pourra inventer de nouvelles histoires inédites, et ainsi tenter de sauver sa vie.

À partir de 6 ans | Durée : 55min

Compagnie : La Fabrique à Impros
Auteur.ice : La Fabrique à Impros
Mise en scène : La Fabrique à Impros
Comédienn.es : Marion Guérin & Kevin Gueguen

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]
L’imaginaire du public aidera Shéhérazade à sauver sa vie Jeune public à partir de 5 ans

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