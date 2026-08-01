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AGENDA · Les Gets

Shimano Test Area Les Gets Tourisme Les Gets

vendredi 21 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Les Gets Tourisme
Adresse
89 route du Front de Neige
Ville
74260 Les Gets
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Gets

Shimano Test Area

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Shimano test / Coupe du Monde de Mountain Bike UCI
  .

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74  lesgets@lesgets.com

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English : Shimano Test Area

Shimano test / UCI Mountain Bike World Cup

L’événement Shimano Test Area Les Gets a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Gets

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