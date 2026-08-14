Informations pratiques

Crozon

Shoe & shoes

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 09:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05

Shoe & shoes

Scopitone et Cie

Dans le cadre du festival Théâtre à tout âge

Quelque part, entourée de boîtes à chaussures oubliées et de la présence d’un fantôme bienveillant, une femme nous entraîne à travers les fragments du puzzle de son passé. Dans la poussière et la douceur, des souvenirs émergent des éclats de rire, des pas d’enfant perchés sur ceux d’un père, des chaussures de clown… Elle trébuche, virevolte, devient presque équilibriste. L’espace se transforme peu à peu en piste de cirque, les boîtes en estrades, les ombres en numéros.

Shoe & Shoes explore les souvenirs, la transmission et le lien père-fille à travers un théâtre d’objets et de cirque inattendu… où les chaussures prennent vie, devenant symbole de parcours de vie et de rêves d’enfance. Avec un univers sonore enrichi par la présence d’un musicien sur scène (Fanch Jouannic), Emma Lloyd part de ses souvenirs d’enfance pour nous partager un monde onirique et drôle avec la poésie tendre et décalée d’un clown. Tout ce qui a été perdu peut-être retrouvé, réparé… et réenchanté.

À partir de 3 ans

Durée 40 minutes

Tarifs 10€ / 6€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

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English :

L’événement Shoe & shoes Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime