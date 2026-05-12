Villiers-le-Sec

Shooting photo de chien

2 rue des jardins Villiers-le-Sec Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Tout public

Lors du marché de printemps organisé par le Comptoir du Jardinier retrouvez sur place un shooting photo aussi drôle qu’adorable prévu pour vos chiens ! Daniel Berg photographe, capturera les réactions et expressions de vos chiens lorsqu’ils attrapent des friandises au vol.

Une photo offerte.

réservation obligatoire. .

2 rue des jardins Villiers-le-Sec 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 09 47 47 79

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English :

L’événement Shooting photo de chien Villiers-le-Sec a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont