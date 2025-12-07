Show de Catch International – STUDIO JENNY Nanterre

VICTOR VICTORIA – VICTOR VICTORIA CABARET FEMINISTE Début : 2026-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

LE TRUC DU PÈRE LACHAISE – PARIS :VICTOR VICTORIA – CABARET FÉMINISTEOuverture des Portes : 19h30Représentation : 21h00Club : 23h00 – 03h00Un cabaret underground, flamboyant et inclusif – chansons, performances, humour et dance floorVenez vivre un cabaret inédit : trois femmes artistes et leurs invitées mêlent musique, paillettes et satire politique sur des thèmes féministes. Spectacle en soirée suivi d’une soirée club. Restauration sur place, bar associatif.Une expérience joyeuse, militante et irrésistible, dans un lieu intimiste et audacieux au cœur du 20e arrondissement de Paris : le Truc du Père Lachaise, maison de cabarets portée par une association et ses nombreux bénévoles. Des performances qui bousculent, émeuvent et unissent tous les genres

LE TRUC DU PERE LACHAISE 17 RUE FERNAND LÉGER 75020 Paris 75