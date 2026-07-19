Show radio 80 Mimizan
samedi 5 septembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Show radio 80
Arènes de Mimizan 40 av Maurice Martin Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:30:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Dans le cadre du 10e National de Pétanque de Mimizan, l’association Entre Terre, Mer et Lac vous propose une soirée exceptionnelle avec le Cabaret Le Mirage de Mézos et son spectacle SHOW RADIO 80.
Pendant 1h30, revivez toute l’énergie des années 80 à travers plus de 40 tubes légendaires interprétés en direct, dans un spectacle mêlant chant, danse, costumes, chorégraphies et une mise en scène haute en couleur. Des plus grands succès de cette décennie aux incontournables qui ont marqué plusieurs générations, laissez-vous emporter par une ambiance festive et conviviale.
Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 aux Arènes de Mimizan. Ouverture des portes à 20h00, début du spectacle à 21h30. .
Arènes de Mimizan 40 av Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 24 22 entreterreetmer40200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Show radio 80
L’événement Show radio 80 Mimizan a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Séance découverte Kayaksurf le surf facile ! Mimizan 19 juillet 2026
- Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan 19 juillet 2026
- Pilates avec Laurie Plage Sud Mimizan 20 juillet 2026
- Cours d’initiation de surf ou de bodyboard Maeva Surf Club Mimizan 20 juillet 2026
- Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan 20 juillet 2026