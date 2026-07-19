Informations pratiques

Mimizan

Show radio 80

Arènes de Mimizan 40 av Maurice Martin Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:30:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Dans le cadre du 10e National de Pétanque de Mimizan, l’association Entre Terre, Mer et Lac vous propose une soirée exceptionnelle avec le Cabaret Le Mirage de Mézos et son spectacle SHOW RADIO 80.

Pendant 1h30, revivez toute l’énergie des années 80 à travers plus de 40 tubes légendaires interprétés en direct, dans un spectacle mêlant chant, danse, costumes, chorégraphies et une mise en scène haute en couleur. Des plus grands succès de cette décennie aux incontournables qui ont marqué plusieurs générations, laissez-vous emporter par une ambiance festive et conviviale.

Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 aux Arènes de Mimizan. Ouverture des portes à 20h00, début du spectacle à 21h30. .

Arènes de Mimizan 40 av Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 24 22 entreterreetmer40200@gmail.com

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English : Show radio 80

L’événement Show radio 80 Mimizan a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Mimizan