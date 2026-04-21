Show Western Salle des fêtes Fléty

Fléty

Show Western

Salle des fêtes Le Bourg Fléty Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Show Western À partir de 18h30 à la salle des Fêtes de Fléty, le Bourg. Spectacle avec The Bandana Dance Country 58, initiation Country suivi d’un repas américain. 1er apéritif offert.

Tarif soirée spectacle 25 €. Menu Salade texane, jambalaya, gâteau américain. Réservations au 06 17 96 51 57, jusqu’au 6 mai. .

Salle des fêtes Le Bourg Fléty 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 57

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English : Show Western

L’événement Show Western Fléty a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan