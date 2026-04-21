Show Western Salle des fêtes Fléty
Show Western Salle des fêtes Fléty samedi 9 mai 2026.
Fléty
Show Western
Salle des fêtes Le Bourg Fléty Nièvre
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Show Western À partir de 18h30 à la salle des Fêtes de Fléty, le Bourg. Spectacle avec The Bandana Dance Country 58, initiation Country suivi d’un repas américain. 1er apéritif offert.
Tarif soirée spectacle 25 €. Menu Salade texane, jambalaya, gâteau américain. Réservations au 06 17 96 51 57, jusqu’au 6 mai. .
Salle des fêtes Le Bourg Fléty 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Show Western
L’événement Show Western Fléty a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan