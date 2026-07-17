Showgirl, Mixt, salle Super, Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Mixt, salle Super · Nantes
Informations pratiques
Showgirl Mardi 1 décembre, 20h00 Mixt, salle Super Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:25:00+01:00
Fin : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:25:00+01:00
À Vegas, sous les strass, c’est l’asservissement. Sur l’électro de Rebeka Warrior, la bombe Marlène Saldana embrase le film mythique Showgirls de Paul Verhoeven (1995). Et dans son cabaret extravagant, tout flambe : ambition, pouvoir, violence. Monumental !
La jeune Nomi Malone débarque à Vegas, strip-teaseuse déterminée à percer. Critiqué il y a trente ans, Showgirls est devenu un film culte sur la marchandisation du corps féminin dans le cinéma, sur la lutte des classes et des genres. Avec Jonathan Drillet, Marlène Saldana — performeuse phénoménale qu’on a pu voir dans les films et les pièces de Christophe Honoré — en fait un cabaret excessif, saturé de kitsch. Seule en scène, elle rejoue tous les rôles et réhabilite l’actrice sacrifiée. Créature en fusion, mamelon volcanique, lustre phallique, électro brute : dans ce tour de force ravageur, l’exagération devient une arme critique et le grotesque, un antidote à la violence.
En coréalisation avec Stereolux
Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/showgirl-01122026-1900 »}]
Showgirl Théâtre Musique spectacle vivant Mixt Nantes
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Unicycle show Plaine de jeux La Halvêque Nantes 17 juillet 2026
- STAGE Ateliers artistiques jeune public (8-16 ans) Caserne Mellinet/La Générale Nantes 17 juillet 2026
- Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes 17 juillet 2026
- Cachettes et Ratacoins Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 17 juillet 2026
- Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 17 juillet 2026