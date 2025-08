Showgirl, spectacle de Jonathan Drillet & Marlène Saldana au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Showgirl, spectacle de Jonathan Drillet & Marlène Saldana au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris jeudi 2 juillet 2026.

Dans le Las Vegas des shows clinquants, un « oratorio techno » chanté et dansé par Marlène Saldana, à partir du film culte Showgirls de Paul Verhoeven qui suit le personnage de la danseuse Nomi Malone. Une revanche féminine, portée par un humour ravageur.

Tout part de Showgirls, incompris à sa sortie en 1995 et « l’un des pires films de tous les temps » (ironie de la bande annonce), puis devenu l’œuvre fétiche que l’on sait, notamment auprès de la scène drag.

Sous un lustre géant et suggestif, Marlène Saldana gravit avec autodérision un volcan de carton-pâte, dépliant les scènes cultes d’un film qui fait son nid à Las Vegas, dans le milieu des shows pompe à fric où des producteurs sans scrupule réduisent les danseuses à des objets sexuels. Sur scène, l’espérance et la souffrance de la jeune danseuse Nomi Malone se transforment vite en une sorte de making-of imaginaire du film, où Marlène Saldana et Jonathan Drillet, co-auteur, donnent la parole non seulement à Nomi Malone mais aussi à l’actrice Elizabeth Berkley qui incarna le personnage et n’en avait pas moins à subir.

Trente ans plus tard, avec le recul des temps qui ne sont plus les mêmes, notamment après le mouvement #metoo, Marlène Saldana donne également son propre point de vue d’actrice et de femme. Le tout mis en musique et en chansons par Rebeka Warrior, icône de la scène queer et artiste en résidence au Carreau du Temple. Le show peut commencer…

Ravageur, superlatif et d’une pertinence imparable sous ses dehors kitschissimes : c’est « Showgirl », un spectacle à voir à l’heure de la deuxième vague #metoo du cinéma français, il a tout, non seulement pour faire sensation, mais aussi pour donner à penser. Le Monde,

Avec humour et énergie, Marlène Saldana réinvente le film culte « Showgirls » sur scène, entre paillettes, autodérision et regard féministe, pour un spectacle aussi drôle que percutant !

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h30 à 20h50

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h30 à 20h50

payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/MOMVKEMJ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple