Si Bertheaume m’était conté Rue de Bertheaume Plougonvelin
Si Bertheaume m’était conté Rue de Bertheaume Plougonvelin mercredi 8 juillet 2026.
Plougonvelin
Si Bertheaume m’était conté
Rue de Bertheaume Fort de bertheaume Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Spectacle historique vivant.
Venez découvrir l’histoire du fort. Nous vous guiderons sur les différentes parties de cet îlot rocheux à travers les époques. Vous y croiserez différents personnages plus ou moins réels. .
Rue de Bertheaume Fort de bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 01 77 36 43
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English : Si Bertheaume m’était conté
L’événement Si Bertheaume m’était conté Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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