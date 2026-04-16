Si Bertheaume m’était conté Rue de Bertheaume Plougonvelin

Plougonvelin

Si Bertheaume m’était conté

Rue de Bertheaume Fort de bertheaume Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Spectacle historique vivant.

Venez découvrir l’histoire du fort. Nous vous guiderons sur les différentes parties de cet îlot rocheux à travers les époques. Vous y croiserez différents personnages plus ou moins réels. .

Rue de Bertheaume Fort de bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 01 77 36 43

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English : Si Bertheaume m’était conté

L’événement Si Bertheaume m’était conté Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE