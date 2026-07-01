Si Foufflin Ricametz m’était conté., Eglise Saint Martin de Foufflin Ricametz, Foufflin-Ricametz

Informations pratiques

Si Foufflin Ricametz m’était conté. Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Eglise Saint Martin de Foufflin Ricametz Pas-de-Calais

Réservation préférée. Seule la restauration est payante et non obligatoire. Avoir des chaussures pour marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulation pédestre dans les rues et sentiers de Foufflin-Ricametz, avec 4 pauses pour découvrir les monuments caractéristiques de la commune. A l’occasion de ces pauses, de jeunes comédiens en herbe de l’association Théâtre d’Eudémonie vous raconteront de manière théâtralisée la richesse d’un village rural du Ternois. La courte randonnée proposée s’achèvera par l’exposition d’anciennces photos de la commune dans la salle des fêtes des 3 coquillages. La visite est gratuite. Puis une buvette et une petite restauration seront proposées pour le temps d’un échange convivial, dont les bénéfices iront à l’association.

Eglise Saint Martin de Foufflin Ricametz 62 130 Foufflin-Ricametz Foufflin-Ricametz 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0621989012 [{« type »: « email », « value »: « theatre.eudemonie.foufflin@gmail.com »}] Foufflin Ricametz est un charmant village rural de 148 habitants lové dans le coeur du Ternois, dans le 62. Ce village dynamique a un nom original, une église atypique par sa tour carrée, sa mairie-école. Le monument aux morts est la mémoire de la présence militaire durant les guerres. Le chemin de randonnée retrace les lieux-dits. Tous ces monuments seront l’occasion, au cours d’une déambulation pédestre, d’une étape théâtralisée par les jeunes comédiens de l’association « Théâtre Eudémonie ». Un repas partagé et un goûter seront proposés à la vente le temps d’un échange convivial. Durée approximatif: 1heure. présence de parkings

Déambulation pédestre dans les rues et sentiers de Foufflin-Ricametz, avec 4 pauses pour découvrir les monuments caractéristiques de la commune. A l’occasion de ces pauses, de jeunes comédiens en de…

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