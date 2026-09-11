Si les objets pouvaient parler Rouen
vendredi 20 novembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Si les objets pouvaient parler
Portail des libraires, entrée par la rue Saint Romain, en face de Dames Cakes Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-12-18 2026-12-19 2027-01-22 2027-01-23 2027-02-19 2027-02-20 2027-03-12 2027-03-13
Visite nocturne à la bougie de la cathédrale.
Lorsque que la nuit tombe, tout un monde mystérieux reprend possession de la Cathédrale Notre Dame.
Des statues bavardes qui s’éveillent, un tombeau bougon, un orgue faisant du zèle. À la lueur des lanternes et bougies, qui de mieux pour vous conter les souvenirs des lieux, que ses habitants … ? .
Portail des libraires, entrée par la rue Saint Romain, en face de Dames Cakes Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Si les objets pouvaient parler
L’événement Si les objets pouvaient parler Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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