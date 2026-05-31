Si Montrottier m’était conté, Montrottier, Montrottier

Si Montrottier m’était conté Vendredi 26 juin, 08h00 Montrottier Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Grâce à votre smartphone, visionnez l’histoire de Montrottier. A chaque emplacement de panneau explicatif, un petit film a été réalisé racontant l’histoire de Montrottier à travers le temps… Ces saynètes de quelques minutes racontent 12 histoires différentes et passionnantes. Il suffit de flasher le QR Code, placé à côté des panneaux existants. Des vidéos apparaitront automatiquement sur l’écran.

Montrottier Montrottier Montrottier 69770 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Vous découvrirez l’histoire et le village autrement. Grâce aux QR Codes disposés sur le circuit, vous suivrez des personnages, qui vous conteront le Suel de la Dîme, la porte, les remparts…

Mélissa EDO