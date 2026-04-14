Visite historique de Montrottier, Le lieu précis du rdv sera donné à la réservation, Montrottier

Visite historique de Montrottier Dimanche 28 juin, 14h30 Le lieu précis du rdv sera donné à la réservation Rhône

Pour adulte et enfant à partir de 8 ans. Tarif unique : 5€ par personne. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’ancienne église paroissiale de St Martin les Périls construite entre le Xe et le XIIe siècle, puis découverte des remparts de l’ancien château prieuré construit par l’Abbaye de Savigny avec son Suel du Dîme, sa basse-cour, son église et ses anciennes halles.

Pour adulte et enfant à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire

Le lieu précis du rdv sera donné à la réservation Montrottier Montrottier 69770 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visite-historique-de-montrottier-montrottier-2/ »}]

Partant du lieu d’origine de Montrottier, le hameau de St-Martin-les-Périls, vous découvrirez son église du Xème siècle et son château prieuré construit par l’abbaye de Savigny. visite commentée montrottier

Destination Monts du Lyonnais