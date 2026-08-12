Informations pratiques

Si tu veux que je vive Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 20 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Séverine, journaliste féministe et engagée, nous livre, à travers ses écrits, le récit bouleversant de Lucie et Alfred Dreyfus dans leur combat pour la justice et la vérité.

Cette adaptation théâtrale, poétique et intense, plonge le spectateur au cœur de l’Affaire Dreyfus à travers la correspondance des deux époux. Pendant cinq longues années d’enfermement à l’Île du Diable, au large de Cayenne, leurs lettres deviennent bien plus qu’un simple échange : elles sont leur dernier rempart contre l’isolement, le désespoir, et même la tentation d’en finir.

Alors que Lucie, son frère Mathieu, Émile Zola et d’autres se battent sans relâche pour prouver son innocence, la pièce nous rappelle avec force qu’Alfred Dreyfus fut son premier défenseur, par sa volonté d’écrire son combat personnel pour son honneur dans celui de la justice et de la vérité.

​

**Avec Joël** Abadie, Lucile Chevalier, Claire Vidoni. Auteurs : Marie-Neige Coche et Joël Abadie ; mise en scène : Éric Cénat.

​**Production : Le Théâtre de l’Imprévu, Orléans** – Compagnie portée par la Région Centre-Val de Loire, et soutenue par le Département du Loiret et la Ville d’Orléans

​

​**Soutiens et Mécène : La ville d’Orléans**, **La** **Fondation La Poste, L’espace Béraire** de la Chapelle-Saint-Mesmin**, ECUJE (Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe), Communauté de Communes Terres du Haut Berry, Avec le soutien de l’espace culturel Bernard Dague de Louvres, Le Théâtre Gérard Philipe de Meaux, La SACD**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T15:40:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

