Si tu veux que je vive, Lucie et Alfred Dreyfus Théâtre Essaion PARIS

Si tu veux que je vive, Lucie et Alfred Dreyfus Théâtre Essaion PARIS mercredi 21 janvier 2026.

L’affaire Dreyfus éclate dans une période où le contexte social et politique est marqué par une montée du nationalisme et de l’antisémitisme. Dans ce climat délétère, le capitaine Alfred Dreyfus, de confession juive est accusé à tort de fournir des informations militaires stratégiques aux autorités allemandes et est déporté sur l’Île du Diable. Séparé de sa femme Lucie, il endure l’enfermement, l’injustice et l’humiliation, trouvant dans leurs lettres un fil de résistance et d’espoir. Tandis qu’il lutte pour survivre, Lucie et ses proches mènent un combat acharné pour prouver son innocence, soutenus par des figures comme Émile Zola et le lieutenant-colonel Picquart.

Entre injustice, déchirement et courage, cette pièce met en lumière un pan fondamental de l’Histoire française et le combat acharné de femmes et d’hommes pour la vérité et l’honneur.

Si tu veux que je vive, Lucie et Alfred Dreyfus est une adaptation théâtrale poignante qui retrace l’Affaire Dreyfus au travers de la correspondance entre les époux et les écrits de Séverine, journaliste engagée.

Du mercredi 21 janvier 2026 au jeudi 26 mars 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre Essaion 6 Rue Pierre au Lard 75004 PARIS

https://essaion-theatre.com/theatre/?programmation=prochainement +33142784642 https://www.facebook.com/compagnieletheatredelimprevu https://www.facebook.com/compagnieletheatredelimprevu