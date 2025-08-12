Sick Joy SUPERSONIC Paris

Sick Joy SUPERSONIC Paris vendredi 20 février 2026.

SICK JOY (22h30)

(Punk rock – Newcastle, US)

Sick Joy, le projet de Mykl Barton né dans les profondeurs de la scène underground de Newcastle et forgé dans l’énergie brute de Brighton, propose un rock alternatif où le groupe explose en un tourbillon de riffs rageurs, de refrains déchirants et d’émotion pure, entre beauté et chaos, amour et rage.

Après avoir partagé l’affiche avec des géants comme Pearl Jam, Pixies ou Deaf Havana, et encensé par la presse UK, aucun doute le groupe n’est autre qu’une claque sonore taillée pour le live.

https://linktr.ee/SickJoy

https://www.youtube.com/watch?v=mO5Atuci5jc

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Vendredi 20 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

http://supersonic-club.fr/

Cette soirée plaira aux fans de Kid Kapichi, Royal Blood & Nothing But Thieves

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/sickjoyband/ https://www.facebook.com/sickjoyband/