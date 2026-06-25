Flamanville

Sieste contée

Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Au cœur du parc du château, un moment de détente pour laisser vagabonder son esprit, animé par les conteuses de l’association La Bobinette, contes deci delà. Thème L’empereur et le peintre, et autres contes. Tout public dès 7 ans. RDV entrée principale parc du château. N’hésitez pas à apporter plaid et coussins. Lieu de repli prévu en cas de météo défavorable. Participation gratuite sans inscription. .

Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 52 60 07 bibliotheque@flamanville.fr

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English : Sieste contée

L’événement Sieste contée Flamanville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cotentin La Hague