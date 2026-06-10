Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes Mercredi 29 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Avec Canal B

### Avec Canal B

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !

Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.

**Dès 14h,** ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.

**A partir de 15h,** Canal B installe son plateau radio et vous propose la rediffusion d’une de ses meilleures émissions !

Ce mercredi 29 juillet, Canal B vous propose une version raccourcie de son émission estivale “2 boules vanille”, réalisée en août 2025 pour les 10 ans de l’émission féministe de Canal B, Les Héroïnes. Une sélection de morceaux féministes grand public et un peu moins.

Réalisée par Morgane Soularue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T16:00:00.000+02:00

1



Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

