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Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes mercredi 19 août 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes Mercredi 19 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Avec Canal B

### Avec Canal B

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !
Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.
**Dès 14h,** ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.
**A partir de 15h,** Canal B installe son plateau radio et vous propose la rediffusion d’une de ses meilleures émissions !
Mercredi 19 août, Canal B vous propose une version spéciale de l’émission musicale « Land of Confusion », proposant des mix musicaux électroniques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T16:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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