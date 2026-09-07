Informations pratiques

Sieste sonore « Nos lieux de vie » : Tu dis Terrile ou Terri ? Podcast et chansons Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Les Lumières à Lapugnoy Pas-de-Calais

Bertrand Fashion et Aurelien Menu, Compagnie l’Ambulance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

SIESTE SONORE

La Médiathèque Les Lumières organise un temps pour profiter de la nature et invite la compagnie l’Ambulance pour une sieste sonore. Dans ce contexte estival, le dispositif immersif d’écoute au casque invite l’auditeur·ice. à un moment de partage au sommet des terrils. Ce moment peut être suivi d’un échange avec les artistes.

AU PROGRAMME

< exploration sensible des lieux emblématiques des Hauts-de-France >

< série de podcasts qui donne la parole aux passants >

< saison 1 sur les terrils >

Un temps d’écoute individuel qui alterne les épisodes du podcast Nos lieux de vie et les chansons choisies par les personnes interviewées.

Durée : 3h / Tout public

www.compagnielambulance.fr

Médiathèque Les Lumières à Lapugnoy 5959C Rue Léonard Michaud, 62122 Lapugnoy Lapugnoy 62122 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lapugnoy.fr »}] [{« link »: « http://www.compagnielambulance.fr »}]

Projet radiophonique

compagnie l’Ambulance