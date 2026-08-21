Sieste sous l’olivier, Bibliothèque Jacques-Estager Seclin, Seclin

Informations pratiques

Sieste sous l’olivier Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Jacques-Estager Seclin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Venez vous offrir une pause relaxante en écoutant un conte musical en différentes langues méditerranéennes !

Tout public à partir de 6 ans – Gratuit – Sur inscription

Bibliothèque Jacques-Estager Seclin 1 Contour de l’Eglise, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France 03.20.32.77.76 https://reseau-du-melantois.c3rb.org/le-reseau-la-mediatheque/les-mediatheques/bibliotheque-de-seclin

Venez vous offrir une pause relaxante en écoutant un conte musical en différentes langues méditerranéennes !

© Bibliothèque Jacques-Estager