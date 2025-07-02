Signé Guitry, 5 comédies en un acte de Sacha Guitry Compiègne

Signé Guitry, 5 comédies en un acte de Sacha Guitry Compiègne vendredi 30 janvier 2026.

Signé Guitry, 5 comédies en un acte de Sacha Guitry

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-01

Auteur Sacha Guitry

Genre Comédie

« L’amour, c’est des grands mots avant, des petits mots pendants, des gros mots après … » Sacha Guitry

Bons mots, quiproquos, disputes et rebondissements nous plongent en 1955 en plein cœur du vieux Paris.

Des couples se font, se défont, se réconcilient, se croisent, se séduisent, se vengent, se défient et s’aiment.

Redécouvrez la plume élégante et l’humour fameux de Sacha Guitry à travers 5 comédies en 1 acte.

Un moment succulent à dévorer comme un bonbon et en savourant l’ambiance festive et rock’n roll des années 50 ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Signé Guitry, 5 comédies en un acte de Sacha Guitry Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme