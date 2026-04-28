Saint-Cyr-sur-Loire

Signes enCHANTés, la suite Chants signés

Rue de la Mairie Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans un jardin public se succèdent des moments inattendus et suspendus, des histoires d’amour, d’amitié, d’enfance, illustrées par des chants signés. Poésie et chansons se mêlent avec humour et légèreté. Accessibilité totale que vous soyez sourds ou entendants.

Dans un jardin public se succèdent des moments inattendus et suspendus, des histoires d’amour, d’amitié, d’enfance, illustrées par des chants signés. Poésie et chansons se mêlent avec humour et légèreté. Langue des Signes (LSF) et voix off vous offrent une accessibilité totale que vous soyez sourds ou entendants.

L’humour, l’émotion sont les vecteurs principaux de nos créations.

Venez découvrir l’univers magique de notre langue du corps.

Un interprète en langue des signes française sera présent pendant tous les spectacles. .

Rue de la Mairie Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 42 57 20 compagniedubonheur@orange.fr

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English :

In a public garden, unexpected and suspended moments unfold, stories of love, friendship and childhood, illustrated by signature songs. Poetry and song mingle with humor and lightness. Totally accessible, whether you are deaf or hearing.

L’événement Signes enCHANTés, la suite Chants signés Saint-Cyr-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-28 par Tours Val de Loire Tourisme