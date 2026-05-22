Ingwiller

Silence ça pousse !

43a route de Bitche Ingwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Bienvenue dans mon jardin, un refuge pour la biodiversité et un lieu de partage autour du jardinage naturel. Chaque recoin abrite une multitude d’espèces discrètes mais essentielles. Au fil de la visite on observe, on touche, on sent tout en découvrant des techniques de jardinage.

Bienvenue dans mon jardin, un refuge pour la biodiversité et un lieu de partage autour du jardinage naturel. Verger, potager, coin sauvage… chaque recoin abrite une multitude d’espèces discrètes mais essentielles. Au fil de la visite on observe, on touche, on sent tout en découvrant des techniques de jardinage. Un petit livret vous sera remis pour prolonger l’expérience chez vous ! 0 .

43a route de Bitche Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 01 65 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to my garden, a refuge for biodiversity and a place for sharing natural gardening techniques. Every nook and cranny is home to a multitude of discreet but essential species. As you visit, you can observe, touch and smell, while learning about gardening techniques.

L’événement Silence ça pousse ! Ingwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre