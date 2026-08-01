Informations pratiques

Loubens

Silence on… répète

Foyer rural Loubens Gironde

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:45:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-24 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-25

Spectacle composé de saynètes contemporaines. .

Foyer rural Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 35 60

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English : Silence on… répète

L’événement Silence on… répète Loubens a été mis à jour le 2026-08-02 par OT de l’Entre-deux-Mers