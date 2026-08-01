AGENDA · Loubens
Silence on… répète Loubens
lundi 10 août 2026 · Loubens
Informations pratiques
Loubens
Silence on… répète
Foyer rural Loubens Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:45:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-24 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-25
Spectacle composé de saynètes contemporaines. .
Foyer rural Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 35 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Silence on… répète
L’événement Silence on… répète Loubens a été mis à jour le 2026-08-02 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Loubens (Gironde)
- Vide grenier et brocante Loubens 13 septembre 2026
- Visite guidée de l’église de Loubens, Église de Loubens, Loubens 19 septembre 2026
- Visite guidée du château de Lavison du XIIIème siècle intérieur et extérieur, Château de Lavison, Loubens 19 septembre 2026
- Week-end Gourmand de Noël La ferme du Moulinat Loubens 5 décembre 2026