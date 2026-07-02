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Visite guidée de l’église de Loubens, Église de Loubens, Loubens

samedi 19 septembre 2026 · Église de Loubens · Loubens

Visite guidée de l’église de Loubens, Église de Loubens, Loubens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Loubens
Adresse
Eglise de la Sainte-Trinité 09120 Loubens
Ville
09120 Loubens
Département
Ariège
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée de l’église de Loubens 19 et 20 septembre Église de Loubens Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Loubens vous ouvre ses portes pour une immersion historique au cœur du Moyen Âge flamboyant.
Venez également découvrir l’exposition itinérante.

Église de Loubens Eglise de la Sainte-Trinité 09120 Loubens Loubens 09120 Ariège Occitanie 06 17 08 12 01 Découvrez l’église de Loubens, inscrite au titre des Monuments historiques datant du XIIe siècle. Parking.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de loubens vous ouvre ses portes pour une immersion historique au cœur du moyen age flamboyant. Venez aussi découvrir l’exposition…

©mairie de Loubens

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