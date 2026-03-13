Informations pratiques

Saint-André-de-Bâgé

Silence, on tourne

Salle de fêtes Saint-André-de-Bâgé Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:45:00

fin : 2026-11-07 23:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras par la troupe de théâtre Les Balladins. Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film.

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Salle de fêtes Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 53 64 53 fermaud.therese@wanadoo.fr

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English :

A comedy by Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras, by the Les Balladins theater company. A film crew has taken over a theater to shoot a movie. Today they’re shooting the sequence of the cheated husband who interrupts a performance to kill his wife’s lover.

L’événement Silence, on tourne Saint-André-de-Bâgé a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux