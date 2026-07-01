Silence…on visite! Dans les coulisses du cinéma Rex, Cinéma Rex, Neuville-sur-Saône

Informations pratiques

Silence…on visite! Dans les coulisses du cinéma Rex Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30 Cinéma Rex Métropole de Lyon

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites guidées du cinéma Rex et de l’histoire du 7e art à Neuville.

Cinéma Rex Avenue du 11 novembre, 69250 Neuville-sur-Saône Neuville-sur-Saône 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 91 54 73 https://rexneuville.com/ Cinéma municipal avec 2 salles Parkings à proximité (< 5 mn à pied) Arrêts TCL à < 5 mn à pied Gare Albigny/Neuville à 1 km Visites guidées du cinéma Rex et de l’histoire du 7e art à Neuville. ©romainbehar