Silence ! Un conte moderne sur la parole Bretteville en scène Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes Bretteville-sur-Odon

Bretteville-sur-Odon

Silence ! Un conte moderne sur la parole Bretteville en scène

Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes 8 rue de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La petite Silence ne parle pas et tout son petit monde se questionne. Alors, sa mère l’emmène consulter plusieurs spécialistes prêts à tout pour la faire parler un arracheur de mots, une coach en parole, une fée…

Venez découvrir cette pièce dans le cadre du Festival Bretteville en Scène.

Silence ! Un conte moderne sur la parole Élise Esnault

Théâtre, seule en scène.

Ecrit et interprété par Elise Esnault Création sonore Rivo Ralison Regards extérieurs Nathalie Kent, Charlotte Leroy, Pauline Madeline Production et diffusion Cie Sacédi

La petite Silence ne parle pas et tout son petit monde se questionne. Alors, sa mère l’emmène consulter plusieurs spécialistes prêts à tout pour la faire parler un arracheur de mots, une coach en parole, une fée… Tous se heurtent à la force de Silence, qui en grandissant assume sa propre voix, pour réinventer le monde à sa manière.

Cette fable moderne et burlesque nous invite à interroger la valeur du silence et de la parole.

Première représentation du nouveau spectacle d’Elise Esnault, accueillie en résidence de création par la commune de Bretteville-sur-Odon.

Vendredi 29 mai Soirée Pas si seules en scène

– 19H00 Silence ! Un conte moderne sur la parole Élise Esnault

– 21H15 Panier-Piano Leonor Stirman

Restauration possible entre les spectacles

Informations pratiques

– Tout public à partir de 10 ans durée 60 minutes

– Début de la pièce à 19H, places assises non numérotées.

– Pas de billetterie sur place. .

Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes 8 rue de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Silence ! Un conte moderne sur la parole Bretteville en scène

Little Silence doesn’t speak and everyone in her little world wonders. So her mother takes her to see a number of specialists who will do anything to get her to talk: a word-wrangler, a speech coach, a fairy…

L’événement Silence ! Un conte moderne sur la parole Bretteville en scène Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer