Nous on s’en va Bretteville en scène Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes Bretteville-sur-Odon

Bretteville-sur-Odon

Nous on s’en va Bretteville en scène

Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes 8 rue de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Comment raconter notre époque ? A la croisée du théâtre et de la chanson, les Cabarets frappés proposent des histoires inspirées du quotidien

Venez découvrir ce spectacle dans le cadre du Festival Bretteville en Scène.

Nous on s’en va Frappe-Tête Théâtre

Cabaret frappé

Ecrit par Guillaume Hermange Interprété par Guillaume Hermange, Elodie Foubert, Elodie Huet Diffusion LN Diffusion

Comment raconter notre époque ? A la croisée du théâtre et de la chanson, les Cabarets frappés proposent des histoires inspirées du quotidien. Détendez-vous, nous vous proposons une séance collective de bien-être et nous vous invitons à un voyage émotionnel hors du commun. Ce cabaret déjanté soulève des questions contemporaines, en les enveloppant d’une légèreté désarmante, pour rendre abordables des sujets souvent tabous et nous réapproprier la parole. Une expérience unique, à la fois intimiste, débordante de vie et hautement participative !

Vendredi 29 mai Soirée Cabaret drolatique

– 19H00 Nous on s’en va Frappe-Tête Théâtre

– 21H15 French Touch Made In Germany Immo

Restauration possible entre les spectacles

Informations pratiques

– Tout public à partir de 10 ans durée 60 minutes

– Début de la pièce à 19H, places assises non numérotées.

– Pas de billetterie sur place. .

Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes 8 rue de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Nous on s’en va Bretteville en scène

How do we tell the story of our times? At the crossroads of theatre and song, the Cabarets frappés present stories inspired by everyday life.

L’événement Nous on s’en va Bretteville en scène Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer