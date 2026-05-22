Exposition de blousons Les ailes de l’armée française 485 Rue Jules Vedrine Bretteville-sur-Odon
Exposition de blousons Les ailes de l’armée française 485 Rue Jules Vedrine Bretteville-sur-Odon lundi 1 juin 2026.
Bretteville-sur-Odon
Exposition de blousons Les ailes de l’armée française
485 Rue Jules Vedrine 485 Rue Jules Védrine Bretteville-sur-Odon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-01
Le D-Day Wings Museum propose une exposition de blousons de l’Armée de l’air française, incluse dans le billet d’entrée, avec visites guidées le 6 juin.
Exposition de blousons
Installé dans un authentique hangar d’époque datant de 1939, le D-Day Wings Museum et l’association Air Memorial vous invitent cet été à découvrir une collection de blousons de l’Armée de l’air française, de l’après-guerre à nos jours.
Exposition incluse dans le billet d’entrée du musée.
Visites guidées le 6 juin 11h00 14h30 16h00 .
485 Rue Jules Vedrine 485 Rue Jules Védrine Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 61 92 25 07 communication.ddaywingsmuseum@gmail.com
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English : Exposition de blousons Les ailes de l’armée française
The D-Day Wings Museum offers an exhibition of French Air Force jackets, included in the admission ticket, with guided tours on 6 June.
L’événement Exposition de blousons Les ailes de l’armée française Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer
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