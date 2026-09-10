Sillons, La Paillette, Rennes

Informations pratiques

Sillons Mardi 10 novembre, 20h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T21:00:00+01:00

Sillonsest à la fois un carnet de voyage musical et un hommage vibrant à tous les artistes croisés sur le chemin de Jean-Luc Thomas : de la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité jusqu’aux musiques populaires du Niger, du Brésil ou de l’Inde.

Après 25 ans d’expérimentations, de rencontres et de voyages, le flûtiste et compositeur Jean-Luc Thomas a souhaité créer une formule à son nom : Jean-Luc Thomas Quartet.

Pour ce nouveau projet musical, il s’entoure de musiciens issus du jazz et des musiques improvisées : Hugo Pottin (batterie), Simon Le Doaré (contrebasse), Tim Le Net (accordéon diatonique) et invite la clarinettiste et compositrice Catherine Delaunay. Ensemble, ils partagent le goût pour la mélodie, le rythme et l’improvisation, mais aussi une ouverture à l’autre et aux cultures du monde.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/sillons »}]

Un carnet de voyage musical mêlant jazz, musiques improvisées et influences du Niger, Brésil et Inde, porté par Jean-Luc Thomas Quartet. Il invite pour l’occasion la clarinettiste Catherine Delaunay. Concert Jazz

DR